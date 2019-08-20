В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Журналисты у лагеря беженцев на юге Дамаска

© Фото : SANA Журналисты у лагеря беженцев на юге Дамаска

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Свыше 1000 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 084 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 351 человек (женщин – 105, детей – 179), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 733 человека (женщин – 220, детей – 374)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за сутки восстановлены пять жилых домов, хлебопекарня и электроподстанция.