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РИА Новости

Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

10:32 20.08.2019 (обновлено: 11:12 20.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурение
Курение
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Курение. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Курение не должно влиять на зарплату, считают в Минтруде.
"Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо", — уточняется в сообщении ведомства.
Ранее Минздрав опубликовал программу "Укрепление общественного здоровья работающих". В ней предложено штрафовать курящих сотрудников, тестировать работников на употребление алкоголя и организовывать физкульт-брейки.
В Минтруде заявили, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, однако все граждане должны иметь "равные возможности в осуществлении своих способностей к труду".
Там напомнили, что "в соответствии с кодексом заработная плата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы". Таким образом, курение не является определяющим фактором.
При этом подчеркивается, что работодатель имеет право требовать, чтобы перерывы не сказывались отрицательно на качестве труда.
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23 мая, 21:49РИА Новости
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Министерство труда и социальной защиты РФМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
В минздраве наверно не курят поэтому и выдают такие фортеля,а перекурили бы пообщались подумали смотришь и нормальные мысли в голову пришли.
20 августа, 11:41
с старый прапор
1640001
иногда мне кажется, что в нашем минздраве сплошные супрун работают. у них начиная с подмосковья и далее полная лажа с врачами и больницами, включая обеспечение лекарствами, а они все пытаются ущемить права курящих. наверняка какойто радужный паразит завелся, начинают с малого потом на гейпропаганду переходят. с рекламой безалкогольного пива хотя бы разберитесь. клоуны.
20 августа, 11:08
SSergey
1800002
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