Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Курение не должно влиять на зарплату, считают в Минтруде.

"Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо", — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее Минздрав опубликовал программу "Укрепление общественного здоровья работающих". В ней предложено штрафовать курящих сотрудников, тестировать работников на употребление алкоголя и организовывать физкульт-брейки.

В Минтруде заявили, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, однако все граждане должны иметь "равные возможности в осуществлении своих способностей к труду".

Там напомнили, что "в соответствии с кодексом заработная плата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы". Таким образом, курение не является определяющим фактором.