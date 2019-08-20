В Югре возбудили дело после пропажи детей, уехавших на рыбалку на лодке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ханты-Мансийском автономном округе из-за пропажи двух детей, которые уехали на рыбалку и не вернулись, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

Дети, уехавшие рыбачить на моторной лодке, пропали в Березовском районе ХМАО в понедельник. Как сообщало учреждение "Центроспас-Югория", в экстренные службы обратились местные жители, когда увидели пустую лодку, плывущую по реке Ляпин недалеко от поселка Саранпауль. В окружном УМВД уточняли РИА Новости, что пропавшие - подростки 2003-2004 годов рождения, лодка принадлежит отцу одного из них.

В следственном управлении, ссылаясь на сведения мужчины, подтвердили, что его сын вместе со знакомым отправились на рыбалку утром в понедельник, однако домой не вернулись и на связь не выходили.

"По факту безвестного исчезновения подростков... возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа выехала в Саранпауль", - заявили в ведомстве.