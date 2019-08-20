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РИА Новости

Секретарь Совбеза Ирана назвал подписание ядерной сделки ошибкой

10:17 20.08.2019
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани согласен с мнением о том, что подписание Тегераном соглашения по иранской ядерной программе было ошибкой, сообщает телеканал NBC.
"Есть люди в стране, которые сейчас так думают", - сказал Шамхани в интервью телеканалу. Отвечая на вопрос, разделяет ли он такие же взгляды, секретарь Совбеза ответил: "Да, я согласен с мнением иранского народа".
Шамхани отметил, что в случае возможного военного конфликта с США, у Ирана "есть под рукой множество инструментов, включая опосредованную войну".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
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В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранВ мире
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