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РИА Новости

Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса отпущен под обязательство о явке

10:16 20.08.2019
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© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Полиция отпустила под обязательство о явке водителя пермского автобуса, попавшего в ДТП, в котором погибла одна женщина и пострадали 35 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В субботу на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", 39-летний водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В результате ДТП погибла одна женщина, пострадали 35 человек, в том числе дети в возрасте от 2 до 14 лет.
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Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По результатам медицинского освидетельствования не справившийся с управлением водитель автобуса в момент аварии был трезв.
"Водителю избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сказали в полиции.
В пресс-службе МВД также отметили, что мужчина находится в больнице, поскольку он получил травмы.
Ранее администрация Перми сообщала, что, по предварительной версии, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса.
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