Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса отпущен под обязательство о явке

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Полиция отпустила под обязательство о явке водителя пермского автобуса, попавшего в ДТП, в котором погибла одна женщина и пострадали 35 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В субботу на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", 39-летний водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В результате ДТП погибла одна женщина, пострадали 35 человек, в том числе дети в возрасте от 2 до 14 лет.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По результатам медицинского освидетельствования не справившийся с управлением водитель автобуса в момент аварии был трезв.

"Водителю избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - сказали в полиции.

В пресс-службе МВД также отметили, что мужчина находится в больнице, поскольку он получил травмы.