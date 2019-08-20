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РИА Новости

Покрас Лампас приедет 26 августа в Екатеринбург восстанавливать свою работу

10:13 20.08.2019 (обновлено: 11:46 20.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) 26 августа приедет в Екатеринбург восстанавливать свою испорченную работу в виде гигантского креста, сообщила журналистам во вторник координатор фестиваля "Стенограффия" Анна Клец.
"Художник прилетит в Екатеринбург 26 августа", - сказала Клец.
По ее словам, он пробудет в Екатеринбурге два дня, до 27 августа. За это время планируется восстановить работу. Граффити будет восстанавливаться за счет средств фестиваля "Стенограффия".
Клец добавила, что перед восстановлением граффити на площади будут проведены дорожно-строительные работы по ремонту пешеходного перехода. Покрас Лампас будет наносить граффити поверх отремонтированной дороги. В восстановлении граффити художнику будут помогать несколько волонтеров.
Координатор фестиваля добавила, что у художника есть планы по созданию новых арт-объектов в Екатеринбурге.
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
19 июля, 13:48РИА Недвижимость
Куратор: Покрас Лампас создал свою работу в Екатеринбурге бесплатно
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Покрас ЛампасЕкатеринбургОбщество
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