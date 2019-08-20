Покрас Лампас приедет 26 августа в Екатеринбург восстанавливать свою работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) 26 августа приедет в Екатеринбург восстанавливать свою испорченную работу в виде гигантского креста, сообщила журналистам во вторник координатор фестиваля "Стенограффия" Анна Клец.

"Художник прилетит в Екатеринбург 26 августа", - сказала Клец.

По ее словам, он пробудет в Екатеринбурге два дня, до 27 августа. За это время планируется восстановить работу. Граффити будет восстанавливаться за счет средств фестиваля "Стенограффия".

Клец добавила, что перед восстановлением граффити на площади будут проведены дорожно-строительные работы по ремонту пешеходного перехода. Покрас Лампас будет наносить граффити поверх отремонтированной дороги. В восстановлении граффити художнику будут помогать несколько волонтеров.

Координатор фестиваля добавила, что у художника есть планы по созданию новых арт-объектов в Екатеринбурге.