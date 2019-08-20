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РИА Новости

В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в "Ильюшине"

10:10 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтенд Объединенной авиастроительной корпорации
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стенд Объединенной авиастроительной корпорации. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что в Авиационном комплексе им. Илюшина запланированы "массовые увольнения" - якобы лишатся работы порядка тысячи человек, включая тех, кто занят в производстве.
Генеральный директор авиакомплекса Ильюшин Юрий Грудинин
2 июля, 15:47РИА Новости
Гендиректор "Ильюшина" опроверг информацию о массовых увольнениях
"На ПАО "Ил" идет оптимизация организационной структуры и настройка профессиональной команды предприятия в рамках общекорпоративных процедур. В результате этого сокращается количество уровней управления. Оптимизация затрагивает только административно-управленческий и вспомогательный персонал", - сказали в пресс-службе корпорации.
Там уточнили, что сохранение инженерных кадров и конструкторских компетенций остается приоритетом предприятия. "Главные конструкторы по типам воздушных судов и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу. Предприятие выполняет действующие контракты, ведет разработку существующих и перспективных образцов авиационной техники марки "Ил", - отметили в ОАК.
Авиационный комплекс им Ильюшина - головная компания дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК". Выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства, а также производством образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных судов марки "Ил".
Алексей Рогозин
4 апреля, 19:19РИА Новости
Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы "Ильюшина"
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Авиационный комплекс им. С.В. ИльюшинаОбъединенная авиастроительная корпорацияРоссияЭкономика
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