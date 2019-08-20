Природный пожар на Канарах начал стихать

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Природный пожар на одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге острове Гран-Канария "начал стихать и теряет потенциал", сообщил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария достигла 10 тысяч гектаров.

"Хорошие новости о пожаре на острове Гран-Канария. Посетив ночью (охваченные пожаром) районы, специалисты мне передали, что огонь стихает... и теряет потенциал", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник утром на странице Торреса в Twitter