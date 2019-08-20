Пресс-конференция фигуристки Евгении Медведевой

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27 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция президента Олимпийского комитета России Станислава ПОЗДНЯКОВА и двукратного серебряного призера Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении МЕДВЕДЕВОЙ.