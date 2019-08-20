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РИА Новости

Источник рассказал о состоянии похищенных у берегов Камеруна россиян

10:02 20.08.2019 (обновлено: 10:09 20.08.2019)
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© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер
© Fotolia / hanohiki
Танкер. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Состояние похищенных пиратами троих российских моряков с судна "Мармалайта" у берегов Камеруна нормальное, им передают лекарства от малярии, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
"С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии", - сказал источник. Ранее он сообщил, что похитители вышли на связь, но пока не предъявили своих требований.
Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, все филиппинцы, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь. Пока на связь пираты не вышли, судно стоит в порту Дуалы, происходит смена экипажа.
Судно в море
19 августа, 16:05РИА Новости
Среди похищенных пиратами у Камеруна моряков есть украинец, заявил источник
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