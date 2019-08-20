Источник рассказал о состоянии похищенных у берегов Камеруна россиян

"С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии", - сказал источник. Ранее он сообщил, что похитители вышли на связь, но пока не предъявили своих требований.

Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, все филиппинцы, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь. Пока на связь пираты не вышли, судно стоит в порту Дуалы, происходит смена экипажа.