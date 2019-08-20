В МИД прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Так он прокомментировал испытание американской неядерной крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД, который прекратил свое действие 2 августа. Как сообщили в Пентагоне, ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.

"Подчеркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении", — заявил Рябков.

В то же время он обратил внимание на сжатые сроки, в которые прошла подготовка испытания. По его мнению, чуть более чем за две недели практически невозможно осуществить подобные мероприятия, только если в Вашингтоне готовились заранее, во время действия договора.

Очевидно, отметил Рябков, что "все это время США лишь искали предлог, чтобы освободиться от договорных обязательств".

Дипломат также напомнил слова президента Владимира Путина, который подтвердил приверженность Москвы одностороннему мораторию на развертывание подобных систем.

По его словам, Россия пойдет на такой шаг только в ответ на аналогичные действия США.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При этом доказательств этого американская сторона так и не предоставила.

Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.