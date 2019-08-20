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РИА Новости

В МИД прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

09:50 20.08.2019 (обновлено: 10:59 20.08.2019)
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Фото : DOD video still
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Так он прокомментировал испытание американской неядерной крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД, который прекратил свое действие 2 августа. Как сообщили в Пентагоне, ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.
"Подчеркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении", — заявил Рябков.
В то же время он обратил внимание на сжатые сроки, в которые прошла подготовка испытания. По его мнению, чуть более чем за две недели практически невозможно осуществить подобные мероприятия, только если в Вашингтоне готовились заранее, во время действия договора.
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
2 августа, 12:45Сказано в эфире - Радио Sputnik
Главный вопрос. Китай призвал осознать последствия выхода США из ДРСМДКитай призвал международное сообщество не дать США уйти от обязательств по ядерному разоружению после прекращения действия ДРСМД. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя китайского МИД.
Очевидно, отметил Рябков, что "все это время США лишь искали предлог, чтобы освободиться от договорных обязательств".
Дипломат также напомнил слова президента Владимира Путина, который подтвердил приверженность Москвы одностороннему мораторию на развертывание подобных систем.
По его словам, Россия пойдет на такой шаг только в ответ на аналогичные действия США.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
7 августа, 09:48Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт рассказал, как страх американцев перед Китаем стал "убийцей" ДРСМДВ Белом доме назвали Китай причиной выхода США из ДРСМД. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При этом доказательств этого американская сторона так и не предоставила.
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа, 08:00РИА Новости
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.
Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Второго августа договор прекратил действовать.
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Выход США из договора о РСМДМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Никакого ДРСМД не существует, хватит его приписывать, США ничего не нарушают, нет договора - какого радиуса хотят такого и тестируют. Просто в России понимают что проитв такого количества ракет экономика России ничего сделать не сможет, а учитывая как мы теряем союзников, то ракетам до кремля и 1 минуты хватит из харькова.
20 августа, 09:56
ХоХочу официально заявить, что
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Вам ура-патриотизм застилает глаза. Чудо-оружие о котором вы говорите пока существует только в виде нарисованных роликов по ТВ. Если сравнивать военный потенциал России и США (и тем более НАТО), то у России просто нет шансов. Вся надежда на союз с Китаем.
20 августа, 10:37
Будущее Страны
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