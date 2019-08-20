В Южной Корее вынесли приговор судовладельцу российского танкера "Палладий"

ТОКИО, 20 авг - РИА Новости. Судовладелец российского танкера "Палладий" на суде в южнокорейском городе Пусан получил два года тюрьмы и обязан выплатить штраф в размере около 2,5 тысяч долларов, а капитан судна получил условный срок, сообщил РИА Новости по телефону вице-консул Генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов.

Судовладельца и экипаж танкера - все граждане России - ранее признали виновными по четырем пунктам: в оказании сопротивления при задержании, выходе из порта без оформления документов, а также вопреки наложенному на судно аресту, неподчинении командам береговой охраны.

Согласно нынешнему решению суда уже второй инстанции, только судовладелец получил реальный срок тюремного заключения. Капитан будет вынужден заплатить штраф в эквиваленте примерно 1,6 тысячи долларов и приговорен к одному году условно. Еще несколько членов экипажа "Палладия" получили также условные сроки и смогут покинуть Южную Корею.

"В случае, если прокуратура не подаст на апелляцию, через семь дней решение суда вступит в силу, и пятеро моряков смогут вернуться на родину", - сказал Евдокимов.

Сначала "Палладий" задержали в Пусане из-за долгов по зарплате. Моряки не могли вернуться в Россию, так как по закону расходы на приобретение билетов должен нести судовладелец, но он заявил, что на это нет средств.

В августе 2018 года владелец "Палладия", прибывший на судно, пока оно пережидало шторм в море, взял на себя функции капитана и приказал двигаться в сторону Японии, несмотря на отсутствие документов. Судно не останавливалось, игнорируя требования береговой охраны, и лишь после того, как вызвали вертолет и спустили десант, его задержали.