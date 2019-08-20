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РИА Новости

В Воронеже четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса

09:50 20.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Четыре человека получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса с иномаркой, сообщает во вторник главное управление МВД по региону.
Авария произошла в 20.20 мск понедельника возле дома №95 Б по Ленинскому проспекту.
"Водитель автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту №91, по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Suzuki, под управлением 50-летней жительницы города Воронежа", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали четыре человека.
"В медучреждение доставлена водитель легкового автомобиля, а также три пассажира маршрутного автобуса, среди которых 15-летний подросток и женщины, 80 и 53 лет", - говорится в сообщении.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Автомобиль скорой медицинской помощи
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