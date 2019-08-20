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РИА Новости

Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь

09:48 20.08.2019 (обновлено: 09:55 20.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСудно в море
Судно в море
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пираты, похитившие восемь человек, в том числе троих российских моряков с судна "Мармалайта" у берегов Камеруна, вышли на связь, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
"Вышли на связь.... Требований пока не озвучивали.... Все пока идет спокойно", - сказал источник.
Судно в море
19 августа, 16:05РИА Новости
Среди похищенных пиратами у Камеруна моряков есть украинец, заявил источник
Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика. Остальные захваченные – немцы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь.
По данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, с 17 августа "Мармалайта" стоит в порту Дуалы.
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