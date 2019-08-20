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РИА Новости

На Филиппинах более 188 тысяч человек заразились лихорадкой денге

09:40 20.08.2019 (обновлено: 11:35 20.08.2019)
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© AP Photo / Aaron FavilaПациенты с лихорадкой денге в больнице Сан-Лазаро в Маниле, Филиппины
Пациенты с лихорадкой денге в больнице Сан-Лазаро в Маниле, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Филиппинах более 188 тысяч человек заразились лихорадкой денге, сообщило издание Philippine Star со ссылкой на данные Минздрава.
Погибли 807 человек.
В начале августа в стране объявили национальную эпидемию лихорадки из-за быстрого роста числа инфицированных. По данным Минздрава, показатели этого года на 98 процентов превышают прошлогодние за тот же период.
В Ростуризме рекомендуют проявлять повышенную осторожность, запасаться репеллентами и базовыми лекарствами для борьбы с тропическими вирусными инфекциями.
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Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у того, кто перенес лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее.
Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первых, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев.
Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.
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