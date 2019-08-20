Пациенты с лихорадкой денге в больнице Сан-Лазаро в Маниле, Филиппины

© AP Photo / Aaron Favila Пациенты с лихорадкой денге в больнице Сан-Лазаро в Маниле, Филиппины

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На Филиппинах более 188 тысяч человек заразились лихорадкой денге, сообщило издание Philippine Star со ссылкой на данные Минздрава. На Филиппинах более 188 тысяч человек заразились лихорадкой денге, сообщило изданиесо ссылкой на данные Минздрава.

Погибли 807 человек.

В начале августа в стране объявили национальную эпидемию лихорадки из-за быстрого роста числа инфицированных. По данным Минздрава, показатели этого года на 98 процентов превышают прошлогодние за тот же период.

В Ростуризме рекомендуют проявлять повышенную осторожность, запасаться репеллентами и базовыми лекарствами для борьбы с тропическими вирусными инфекциями.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у того, кто перенес лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее.

Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первых, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев.