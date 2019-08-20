Силовики из минометов обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские силовики во вторник утром обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним более 40 мин, заявили во вторник журналистам в Народной милиции ДНР.
"В 06.00 (совпадает с мск) с направления Авдеевки (под контролем Киева – ред.) оккупанты из 92-й бригады выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Спартак (пригород Донецка – ред.). Одновременно с этим из Песок (под контролем Киева – ред.) оккупанты выпустили по окраинам Донецка 15 мин калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра, а также произвели 15выстрелов из БМП", - сказал представитель Народной милиции.
По его словам, также обстрелам подверглись западные окраины Донецка. По поселку Старомихайловка украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров, также применяли гранатометы.
"Мы призываем мировое сообщество немедленно вмешаться и предпринять все меры для прекращения террора украинскими боевиками в отношении мирных жителей нашей республики, пока это не привело к жертвам среди них", - призвали в ведомстве.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru