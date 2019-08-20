Силовики из минометов обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.

ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские силовики во вторник утром обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним более 40 мин, заявили во вторник журналистам в Народной милиции ДНР.

"В 06.00 (совпадает с мск) с направления Авдеевки (под контролем Киева – ред.) оккупанты из 92-й бригады выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Спартак (пригород Донецка – ред.). Одновременно с этим из Песок (под контролем Киева – ред.) оккупанты выпустили по окраинам Донецка 15 мин калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра, а также произвели 15выстрелов из БМП", - сказал представитель Народной милиции.

По его словам, также обстрелам подверглись западные окраины Донецка. По поселку Старомихайловка украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров, также применяли гранатометы.