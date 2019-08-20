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РИА Новости

Силовики из минометов обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

09:39 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские силовики во вторник утром обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним более 40 мин, заявили во вторник журналистам в Народной милиции ДНР.
"В 06.00 (совпадает с мск) с направления Авдеевки (под контролем Киева – ред.) оккупанты из 92-й бригады выпустили шесть мин калибром 82 мм по населенному пункту Спартак (пригород Донецка – ред.). Одновременно с этим из Песок (под контролем Киева – ред.) оккупанты выпустили по окраинам Донецка 15 мин калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра, а также произвели 15выстрелов из БМП", - сказал представитель Народной милиции.
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По его словам, также обстрелам подверглись западные окраины Донецка. По поселку Старомихайловка украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров, также применяли гранатометы.
"Мы призываем мировое сообщество немедленно вмешаться и предпринять все меры для прекращения террора украинскими боевиками в отношении мирных жителей нашей республики, пока это не привело к жертвам среди них", - призвали в ведомстве.
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