В "Ленкоме" рассказали о состоянии Марка Захарова

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
Он рассказал, что накануне у режиссера поднялась температура и его направили в больницу сделать кардиограмму и МРТ, чтобы понять, нет ли воспаления легких.
"Опасение подтвердилось, но в легкой форме, и врачи сказали, что за три дня они поставят его на ноги. Так что будем надеяться, что скоро все будет в порядке", — отметил Варшавер.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Захаров находится в реанимации в тяжелом состоянии.
13 октября 2013, 10:15РИА НовостиВластелин "Ленкома" Марк Захаров13 октября Марку Захарову исполняется 80 лет, и ровно половину из них он возглавляет "Ленком". Театр, который достался Марку Захарову на грани развала, режиссер сделал одним из самых популярных в столице. Захаров и сегодня хранит его традиции: "Театр жив и так будет всегда".
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").
Среди самых успешных его работ — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".
Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".
Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".
13 октября 2018, 05:20РИА НовостиБиография Марка Захарова