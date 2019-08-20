В "Ленкоме" рассказали о состоянии Марка Захарова

Властелин "Ленкома" Марк Захаров 13 октября Марку Захарову исполняется 80 лет, и ровно половину из них он возглавляет "Ленком". Театр, который достался Марку Захарову на грани развала, режиссер сделал одним из самых популярных в столице. Захаров и сегодня хранит его традиции: "Театр жив и так будет всегда".