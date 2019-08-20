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РИА Новости

В "Ленкоме" рассказали о состоянии Марка Захарова

09:36 20.08.2019 (обновлено: 10:37 20.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
Он рассказал, что накануне у режиссера поднялась температура и его направили в больницу сделать кардиограмму и МРТ, чтобы понять, нет ли воспаления легких.

"Опасение подтвердилось, но в легкой форме, и врачи сказали, что за три дня они поставят его на ноги. Так что будем надеяться, что скоро все будет в порядке", — отметил Варшавер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Захаров находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Сбор труппы театра Ленком
13 октября 2013, 10:15РИА Новости
Властелин "Ленкома" Марк Захаров13 октября Марку Захарову исполняется 80 лет, и ровно половину из них он возглавляет "Ленком". Театр, который достался Марку Захарову на грани развала, режиссер сделал одним из самых популярных в столице. Захаров и сегодня хранит его традиции: "Театр жив и так будет всегда".
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").
Среди самых успешных его работ — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".
Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".
Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
13 октября 2018, 05:20РИА Новости
Биография Марка Захарова
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Марк ВаршаверЛенкомМарк ЗахаровМоскваОбщество
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