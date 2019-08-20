Зачем мы рожаем детей?

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Это надолго Зачем мы рожаем детей?

Бессонные ночи, крики, грязные подгузники, хроническая усталость – кто говорил, что растить детей легко? И это только начало. Дальше – песочница и очереди в поликлиниках, родительские чаты, претензии учителей и экзамены. Быть родителем – не только счастье, но круглосуточный тяжёлый труд, длиною в жизнь. Зачем мы подписываемся на всё это?