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РИА Новости
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Зачем мы рожаем детей?

11:00 20.08.2019 (обновлено: 17:49 20.08.2019)
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Это надолго
Зачем мы рожаем детей?
Вчера, 11:00
Бессонные ночи, крики, грязные подгузники, хроническая усталость – кто говорил, что растить детей легко? И это только начало. Дальше – песочница и очереди в поликлиниках, родительские чаты, претензии учителей и экзамены. Быть родителем – не только счастье, но круглосуточный тяжёлый труд, длиною в жизнь. Зачем мы подписываемся на всё это?
Что такое мотивация зачатия? Как она может повлиять на жизнь и личность ребёнка в будущем? Почему и когда люди впервые начали добровольно отказываться от родительства?
Об этом Лина и Настя спрашивают Галину Филиппову, профессора, основателя отечественной психологии материнства, ректора Института перинатальной и репродуктивной психологии в первом эпизоде подкаста "Это надолго".
Партнёр подкаста – проект поддержки родителей "Family Tree".
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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