Зачем мы рожаем детей?

Что такое мотивация зачатия? Как она может повлиять на жизнь и личность ребёнка в будущем? Почему и когда люди впервые начали добровольно отказываться от родительства?
Об этом Лина и Настя спрашивают Галину Филиппову, профессора, основателя отечественной психологии материнства, ректора Института перинатальной и репродуктивной психологии в первом эпизоде подкаста "Это надолго".
Партнёр подкаста – проект поддержки родителей "Family Tree".
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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