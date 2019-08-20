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РИА Новости

"Аэрофлот" добавит в систему бронирования рейсы в "Гагарин"

09:33 20.08.2019 (обновлено: 14:01 20.08.2019)
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© РИА Новости / Филипп Кочетков / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту "Гагарин" в Саратовской области
Пассажиры в аэропорту Гагарин в Саратовской области
© РИА Новости / Филипп Кочетков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Газета "Ведомости" во вторник сообщила, что авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова из-за высоких аэропортовых сборов. Газета отмечала, что в зимнем расписании в системах бронирования "Аэрофлота" и S7 нет рейсов в Саратов.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области. 20 августа 2019
Вчера, 07:37РИА Новости
Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс
"Сегодня рейсы будут в системе", - сказал собеседник агентства.
"Компания формировала зимнее расписание, и рейсы не были открыты для продажи в системе бронирования, в том числе, из-за перевода рейсов из одного аэропорта в другой", - добавил он.
Аэропорт "Гагарин" начал обслуживание авиакомпаний и пассажиров в 8.00 (7.00 мск) вторника. Новый аэропорт находится у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Старый аэропорт "Саратов Центральный", располагающийся в черте города, закроется 21 августа.
1202016
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АэрофлотS7 AirlinesСаратовРоссияОбщество
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