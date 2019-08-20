"Аэрофлот" добавит в систему бронирования рейсы в "Гагарин"

Пассажиры в аэропорту "Гагарин" в Саратовской области

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.

Газета "Ведомости" во вторник сообщила, что авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова из-за высоких аэропортовых сборов. Газета отмечала, что в зимнем расписании в системах бронирования "Аэрофлота" и S7 нет рейсов в Саратов.

"Сегодня рейсы будут в системе", - сказал собеседник агентства.

"Компания формировала зимнее расписание, и рейсы не были открыты для продажи в системе бронирования, в том числе, из-за перевода рейсов из одного аэропорта в другой", - добавил он.