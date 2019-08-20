Архиепископ Хризостом назвал "русскую церковь Северного Кипра" мошенниками

АФИНЫ, 20 авг – РИА Новости. Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом назвал мошенниками появившуюся на оккупированной части острова так называемую "русскую православную церковь Северного Кипра".

Накануне в кипрских, а затем в греческих СМИ появились публикации о том, что в оккупированном турецкими войсками городе Кирения начала работать "русская православная" церковь, ее священником является некий Алексей Иванов. Многие СМИ стали утверждать, что за появлением церкви стоит "рука Москвы".

Она не принадлежит к официальной Русской Православной Церкви, присутствие самозванцев неприемлемо, но церковь ничего не может поделать с турками, заявил Хризостом в интервью телеканалу Sigma.

"Полтора месяца назад у нас была встреча в архиепископии с митрополитом Волоколамским (Иларионом) в присутствии посла России (Станислава Осадчего), и была эта тема. Я сказал, что мы ничего не можем поделать, потому что это оккупация. Турки не позволяют нам делать что-либо", - сказал Хризостом.

"Мы считаем неприемлемым присутствие их (самозваной церкви), так как они живут в домах, в имуществе беженцев", - сказал архиепископ.

По его словам, эти люди не имеют отношения к РПЦ. "Хоть они и называются "русской церковью", состоят они из изгнанных из сана, не относятся к официальной Русской церкви. По сути, они мошенники. Сделать с ними мы ничего не можем", - сказал Хризостом.

По его словам, вопрос церкви является вторичным, первым является решение кипрской проблемы.

Посольство России на Кипре, комментируя публикации, заявило, что появившаяся церковь никакого отношения к РПЦ не имеет и является неканонической. "Церковь Кипра в курсе, и Московский Патриархат принял все меры, чтобы проинформировать ее, что это незаконная деятельность. РПЦ не имеет никакого отношения к этой самозваной церкви", - сказала пресс-атташе посольства.