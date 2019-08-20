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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Воронеже возросло до шести человек

09:25 20.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении двух автобусов в центре Воронежа вечером 19 августа выросло до шести человек, сообщило во вторник главное управление МВД по региону.
Как сообщалось ранее, ДТП произошло около 17.20 мск у дома №2 по улице Мира в Воронеже на регулируемом перекрестке. Столкнулись автобусы ПАЗ маршрутов №26А и №68. По предварительным данным полиции, за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса маршрута №68, а также две женщины и ребёнок, находившиеся во время столкновения в автобусе маршрута №26А.
"В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель и две пассажирки автобуса ПАЗ маршрута №68, а также ребёнок и две пассажирки, находившиеся во время столкновения в автобусе маршрута №26А", - говорится в сообщении.
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Все пострадавшие обратились в больницу. По данным представителя экстренных служб региона, у них зафиксированы травмы средней степени тяжести. Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД, часть пострадавших отпустили домой после оказания медицинской помощи.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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