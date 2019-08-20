В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

УФА, 20 авг — РИА Новости. Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.

Преступление произошло 4 августа в городе Глазове.

"Мужчина увидел на одной из детских площадок семилетнюю девочку и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах. Девочка поверила ему и пошла за ним, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, девочка сразу забежала в ближайший магазин и рассказала о случившемся продавщице, которая и вызвала правоохранителей.

Установить преступника помогли записи видеокамеры наружного наблюдения. Им оказался 56-летний местный житель. Ранее его неоднократно судили и даже приговорили к казни, но в 1998 году помиловали, а три года назад он освободился по УДО. По данным следствия, он нигде не работали и жил один.