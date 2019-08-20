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РИА Новости

ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ

09:03 20.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта проверят, как в регионах РФ соблюдается право школьных работников на прохождение бесплатных медосмотров, результаты мониторинга общественники обсудят с представителями профильных министерств и ведомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ.
В пресс-службе ОНФ отметили, что, по действующему законодательству, педагогические работники обязаны проходить несколько медосмотров: при поступлении на работу, ежегодные и внеочередные. Для всех школьных работников медосмотры проводятся бесплатно, но зачастую работодатели предлагают им самостоятельно оплачивать все расходы, обещая в дальнейшем компенсацию. В результате многим педагогам приходится по несколько лет ждать возмещения. Как сообщили РИА Новости в ОНФ, поводом для исследования стали участившиеся жалобы педагогов на отказы работодателей компенсировать им расходы на медосмотр.
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"В "майском" указе глава государства поручил к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Однако если права учителей в том числе и на бесплатный медицинский осмотр будут повсеместно нарушаться, это может стать в ряде случаев поводом для ухода из профессии. Мы рассчитываем, что наш мониторинг покажет, насколько выявленная проблема распространена в регионах и почему так происходит. После этого на площадке ОНФ мы проведем экспертное совещание, где обсудим с экспертами, каким образом можно решить эту проблему", - приводит пресс-служба слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, главы образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой.
В ОНФ рассказали РИА Новости, что многие педагоги не знают о своём праве на бесплатные медосмотры. По оценке экспертов, это может быть на руку муниципальным администрациям, которые поэтому из года в год не закладывают в бюджете финансовые средства на выплату компенсаций. Так, по данным ОНФ, в 11 из 19 муниципальных районов Республики Тыва учителям по пять лет могут не компенсировать прохождение обязательного медосмотра. Суммы варьируются от 400 до 2200 рублей. Эксперты ОНФ отмечают, что аналогичные ситуации происходят во многих российских регионах.
В ходе мониторинга эксперты ОНФ будут опрашивать работников сферы образования из разных российских регионов о том, каким образом и за чей счет организуется медицинский осмотр в их учреждении.
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