На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Свердловская прокуратура начала проверку информации о заболевании детей кишечной инфекцией в санатории "Талый ключ" в поселке Сосновый Бор, сообщает региональное надзорное ведомство.

"В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора будут опрошены отдыхающие, отобраны пробы продуктов питания и воды, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока. По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас в санатории находятся 490 детей, лагерь работает в обычном режиме. Как сообщили прокуратуре в администрации учреждения, фактов отравления отдыхающих не имеется.

В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области РИА Новости сообщили, что поступило два экстренных извещения о заболевании острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере.