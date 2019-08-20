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РИА Новости

На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией

09:00 20.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Свердловская прокуратура начала проверку информации о заболевании детей кишечной инфекцией в санатории "Талый ключ" в поселке Сосновый Бор, сообщает региональное надзорное ведомство.
"В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора будут опрошены отдыхающие, отобраны пробы продуктов питания и воды, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока. По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас в санатории находятся 490 детей, лагерь работает в обычном режиме. Как сообщили прокуратуре в администрации учреждения, фактов отравления отдыхающих не имеется.
В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области РИА Новости сообщили, что поступило два экстренных извещения о заболевании острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере.
"Пока что было два (сообщения об инфекции). Никто госпитализирован не был. На месте медики оказывают помощь", – сказала собеседница агентства.
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