В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе ищут двух детей, которые уехали на моторной лодке на рыбалку и пропали, сообщает во вторник "Центроспас-Югория".

Ведомство уточняет, что группа спасателей в понедельник выезжала на территорию недалеко от поселка Саранпауль в Березовском районе ХМАО после сообщения от местных жителей о пустой лодке, плывущей по реке Ляпин.

"Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что на моторной лодке "Казанка" двое детей уехали на рыбалку и пропали без вести. Поисковая группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования... Поиски результатов не дали", - подчеркнули в "Центроспасе".