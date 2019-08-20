В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Спасатели в Ханты-Мансийском автономном округе ищут двух детей, которые уехали на моторной лодке на рыбалку и пропали, сообщает во вторник "Центроспас-Югория".
Ведомство уточняет, что группа спасателей в понедельник выезжала на территорию недалеко от поселка Саранпауль в Березовском районе ХМАО после сообщения от местных жителей о пустой лодке, плывущей по реке Ляпин.
"Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что на моторной лодке "Казанка" двое детей уехали на рыбалку и пропали без вести. Поисковая группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования... Поиски результатов не дали", - подчеркнули в "Центроспасе".
Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД, пропавшие - подростки 2003-2004 годов рождения, лодка принадлежит отцу одного из них. Юноши не состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, семьи характеризуются положительно, добавили в ведомстве.