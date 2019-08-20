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РИА Новости

В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ

08:49 20.08.2019
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© AP Photo / Gregory BullСотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министерство обороны США наградит медалью американских военнослужащих, которые несут службу на границе с Мексикой, сообщает портал Military.com со ссылкой на официального представителя военного ведомства.
"Заместитель министра обороны одобрил (выдачу) памятных медалей военнослужащим, которые с 7 апреля 2018 года оказывают поддержку погранично-таможенной службе", - заявил официальный представитель Пентагона Крис Митчелл.
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По данным издания, награду, предназначенную для военных, которые "не сталкивались с иностранным вооруженным противником или вражескими действиями", получат несколько тысяч человек. В частности, на нее смогут претендовать военные, несущие службу в радиусе 115 миль (185 километров) от мексиканской границы в штатах Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния, а также служащие в штабе миссии в Сан-Антонио.
Караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. В итоге на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.
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Министерство обороны СШАМексикаСШАВ мире
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