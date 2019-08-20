В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел между двумя группами мужчин в Киеве, пострадали три человека, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, в ночь на вторник поступило сообщение, что возле метро "Голосеевская" возникла стычка и слышны выстрелы. На место выехали полицейские.

"Между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого применили травматическое оружие. После чего правонарушители разбежались. В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги", - говорится в сообщении полиции в Facebook

Полицейские на месте изъяли стреляные гильзы, их направили на экспертизу. Также с места изъяли автомобиль Volkswagen.