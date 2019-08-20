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РИА Новости

Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны

08:33 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Луна. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 авг - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) во вторник успешно провела маневр по выводу автоматической лунной станции "Чандраян-2" на орбиту Луны, говорится в распространенном сообщении космического агентства.
"Маневр по выводу станции "Чандраян-2" на орбиту Луны был успешно проведен сегодня, 20 августа 2019 года. Маневр начался в 09.02 по индийскому времени (06.32 мск), его продолжительность составила 1738 секунд", - сказано в сообщении.
В организации подтвердили, что посадочный модуль "Викрам", который должен доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагъян", приземлится на поверхности спутника Земли 7 сентября в соответствии с графиком.
В конце июля Индия осуществила успешный запуск к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту. Изначально предполагалось, что долгожданный пуск состоится 15 июля, однако менее чем за час до долгожданного события старт ракеты был перенесён. Характер этих неполадок так и не был раскрыт на официальном уровне. Ряд индийских СМИ, комментируя случившееся, писали о проблемах в двигателе ракеты-носителя GSLV Mk III.
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Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на её поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.
В случае успеха "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на спутнике Земли.
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