Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минобороны США опубликовало Минобороны США опубликовало видео с испытаний крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Пуск прошел 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии.

В Пентагоне заявили, что ракета поразила цель на расстоянии более 500 километров, тогда как договор запрещал испытание ракет с дальностью 500-5,5 тысячи километров.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Второго августа договор прекратил действовать.