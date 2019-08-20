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РИА Новости

Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД

08:32 20.08.2019 (обновлено: 09:43 20.08.2019)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Минобороны США опубликовало видео с испытаний крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Пуск прошел 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии.
В Пентагоне заявили, что ракета поразила цель на расстоянии более 500 километров, тогда как договор запрещал испытание ракет с дальностью 500-5,5 тысячи километров.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.
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Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.
Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Второго августа договор прекратил действовать.
В МИД России не раз подчеркивали, что американская сторона нарушала соглашение с 1999 года, когда проводила испытания боевых беспилотников, схожих по характеристикам с запрещенными ДРСМД крылатыми ракетами наземного базирования. Кроме того, с 2014 года Пентагон размещает в Европе пусковые установки Mk41, пригодные для пуска "Томагавков".
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