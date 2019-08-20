Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева

БИШКЕК, 20 авг — РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека продлил срок ареста экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Слесарев.

"Он будет находиться под стражей до 26 октября", — уточнил юрист.

По его словам, это решение незаконно, защита намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Выездное заседание суда о продлении меры пресечения Атамбаеву проходило в здании госкомитета нацбезопасности республики. Туда не пустили ни родственников экс-президента, ни его сторонников, ни представителей СМИ.

Ранее, 8 августа, Первомайский районный суд столицы отправил бывшего главу государства в СИЗО до 26 августа. Через неделю вышестоящая инстанция — Бишкекский горсуд — оставила это решение в силе.

Штурм резиденции

Седьмого-восьмого августа спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы.

Против сторонников бывшего лидера страны применили спецсредства, те открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к его защитникам попали шесть бойцов спецназа.

На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, несмотря на то, что сам экс-президент уже сдался. В результате спецоперации пострадали 136 человек, один спецназовец погиб.

Обвинения в адрес экс-президента

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и других преступлениях. Позднее бывшего лидера Киргизии лишили неприкосновенности.

Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве. Счета экс-президента арестованы.