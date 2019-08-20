Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева

БИШКЕК, 20 авг — РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека продлил срок ареста экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Слесарев.
"Он будет находиться под стражей до 26 октября", — уточнил юрист.
По его словам, это решение незаконно, защита намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.
Выездное заседание суда о продлении меры пресечения Атамбаеву проходило в здании госкомитета нацбезопасности республики. Туда не пустили ни родственников экс-президента, ни его сторонников, ни представителей СМИ.
Ранее, 8 августа, Первомайский районный суд столицы отправил бывшего главу государства в СИЗО до 26 августа. Через неделю вышестоящая инстанция — Бишкекский горсуд — оставила это решение в силе.
13 августа, 10:26Сказано в эфире - Радио SputnikКаким будет наказание? Атамбаева обвинили в особо тяжких преступленияхБывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях. В эфире радио Sputnik гендиректор института ЕАЭС Владимир Лепехин поделился мнением о том, как могут развиваться события в стране.
Штурм резиденции
Седьмого-восьмого августа спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы.
Против сторонников бывшего лидера страны применили спецсредства, те открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к его защитникам попали шесть бойцов спецназа.
На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, несмотря на то, что сам экс-президент уже сдался. В результате спецоперации пострадали 136 человек, один спецназовец погиб.
15 августа, 13:06Сказано в эфире - Радио Sputnik"Это было предсказуемо". Против Атамбаева завели еще два уголовных дела Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Обвинения в адрес экс-президента
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и других преступлениях. Позднее бывшего лидера Киргизии лишили неприкосновенности.
Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об убийстве. Счета экс-президента арестованы.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.
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