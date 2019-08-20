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РИА Новости

Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье

08:28 20.08.2019
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© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкВиды города Сургут
Виды города Сургут
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Власти Сургута предложили благоустроенную квартиру по коммерческому найму местному жителю, чей жилой вагончик снесли, пока он выходил по делам, однако мужчина отказался от предложения, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Местное интернет-издание Siapress ранее рассказало о 66-летнем жителе Сургута Виталии Голодняке, чей жилой вагончик более 10 лет назад снесли, пока мужчина "выходил по делам". Тем не менее, вскоре компания, как предполагает СМИ, уничтожившая жилище, восстановила постройку, но уже в новом месте и в ином облике, однако и ее летом этого года снесли неизвестные.
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Как пояснили в мэрии, администрация Сургута решений о сносе строения не принимала. При этом в муниципалитете подчеркнули, что мужчина, обратившись за помощью в департамент городского хозяйства, предоставил паспорт гражданина СССР, выданный весной 1981 года.
"По состоянию на 19 августа Виталий Голодняк не выразил согласия на переселение в однокомнатную благоустроенную квартиру на условиях договора найма коммерческого использования, которая находится в новом жилищном комплексе", - отметили в администрации, уточнив, что ему выдали паспорт гражданина РФ.
По словам собеседника агентства, мужчина не состоит в списках очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, нет оснований для внеочередного предоставления ему квартиры на условиях социального найма, пояснили в мэрии. В муниципалитете добавили, что Голодняк "вправе отстаивать свои интересы в судебном порядке".
По данным местных СМИ, мужчина потерял документы, которые собирал для оформления пенсии, а также был вынужден обратиться в социальный центр, так как ему негде жить. От коммерческого найма Голодняк отказался, потому что хотел жить в центре Сургута, тогда как ему предложили квартиру в одном из отдаленных микрорайонов, сообщили в администрации.
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