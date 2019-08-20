Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T08:27Z
https://ria.ru/20190820/1557656990.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/103743/99/1037439964_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_0f3a86ccd1857e20da4036609698169e.jpg
РИА Новости

В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек

08:27 20.08.2019
340
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПолиция в Гонконге
Полиция в Гонконге
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Полиция в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на вторник в городе Ченкуанъоу. По словам очевидца, мужчина приблизительно 40 лет поссорился с 24-летним мужчиной и двумя женщинами 26 и 35 лет, после чего подозреваемый напал на них с ножом для мяса. Нападавший скрылся с места происшествия.
Акция протеста в Гонконге
19 августа, 22:08РИА Новости
Twitter заявил, что власти "сеяли рознь" в Гонконге в связи с протестами
Пострадавшие были доставлены в больницу, одна из женщин находится в критическом состоянии.
Полиция Гонконга ведет расследование инцидента.
103360
Обсудить 0
ГонконгВ мире
Рекомендуем
Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
РИА
Новости
Вид на Каракас
Россия предостерегла США от попыток установить блокаду Венесуэлы
Бриллиант
В Петрозаводске осудили членов банды, ограбившей ювелирный магазин
Луна
Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
Лента
новостей
Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии появятся академии искусств
Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Депутат Саблин подарил Асаду корабельный колокол от Черноморского флота
Пациенты с лихорадкой денге в больнице Сан-Лазаро в Маниле, Филиппины
На Филиппинах более 188 тысяч человек заразились лихорадкой денге
Установка мобильного лагеря отряда Центроспас МЧС РФ
В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
В Совфеде прокомментировали результаты переговоров Путина и Макрона
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве
Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы государственных СМИ в Twitter
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
Пострадавшую при жесткой посадке А321 в Подмосковье выписали из больницы
Йемен
Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния