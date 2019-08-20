В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на вторник в городе Ченкуанъоу. По словам очевидца, мужчина приблизительно 40 лет поссорился с 24-летним мужчиной и двумя женщинами 26 и 35 лет, после чего подозреваемый напал на них с ножом для мяса. Нападавший скрылся с места происшествия.
Пострадавшие были доставлены в больницу, одна из женщин находится в критическом состоянии.
Полиция Гонконга ведет расследование инцидента.