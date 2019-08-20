В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на вторник в городе Ченкуанъоу. По словам очевидца, мужчина приблизительно 40 лет поссорился с 24-летним мужчиной и двумя женщинами 26 и 35 лет, после чего подозреваемый напал на них с ножом для мяса. Нападавший скрылся с места происшествия.