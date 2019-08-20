В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 авг - РИА Новости. Семь граждан Узбекистана пострадали в понедельник в аварии с микроавтобусом под Новосибирском, сообщает во вторник узбекистанский МИД.

Ранее ГО и ЧС по Новосибирской области сообщило, что в аварии 19 августа погиб один человек, еще восемь пострадали. В региональном управлении МВД рассказали, что микроавтобус Honda двигался из Новосибирска в сторону Карасукского района и слетел в кювет. В Единой диспетчерской службе Карасукского района РИА Новости сообщили, что погибшая была гражданкой Армении, среди выживших – граждане Киргизии и Узбекистана.

"По информации Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске, 18 августа 2019 года на 374-м километре трассы К-17р в Новосибирской области произошло ДТП, в котором один человек погиб, пострадали водитель и восемь пассажиров микроавтобуса, в том числе семь граждан Узбекистана", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, все пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Карасук Новосибирской области.

"Генконсульство взяло указанную ситуацию на контроль и поддерживает контакты с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями", - добавили в МИД Узбекистана.

По данным областного Минздрава, три человека находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, пять человек - в хирургии. Медики не опасаются за их жизни.