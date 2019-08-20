Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T08:23Z
https://ria.ru/20190820/1557656928.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155762/32/1557623265_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_805b3bb2e3b540f50748ef50e2dff2a8.jpg
РИА Новости

В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана

08:23 20.08.2019
4277
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиДТП в Карасукском районе Новосибирской области
ДТП в Карасукском районе Новосибирской области
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
ТАШКЕНТ, 20 авг - РИА Новости. Семь граждан Узбекистана пострадали в понедельник в аварии с микроавтобусом под Новосибирском, сообщает во вторник узбекистанский МИД.
Ранее ГО и ЧС по Новосибирской области сообщило, что в аварии 19 августа погиб один человек, еще восемь пострадали. В региональном управлении МВД рассказали, что микроавтобус Honda двигался из Новосибирска в сторону Карасукского района и слетел в кювет. В Единой диспетчерской службе Карасукского района РИА Новости сообщили, что погибшая была гражданкой Армении, среди выживших – граждане Киргизии и Узбекистана.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
18 августа, 16:45РИА Новости
Под Волгоградом мужчина и двухлетний ребенок погибли в ДТП
"По информации Генерального консульства Узбекистана в Новосибирске, 18 августа 2019 года на 374-м километре трассы К-17р в Новосибирской области произошло ДТП, в котором один человек погиб, пострадали водитель и восемь пассажиров микроавтобуса, в том числе семь граждан Узбекистана", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным ведомства, все пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Карасук Новосибирской области.
"Генконсульство взяло указанную ситуацию на контроль и поддерживает контакты с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями", - добавили в МИД Узбекистана.
По данным областного Минздрава, три человека находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, пять человек - в хирургии. Медики не опасаются за их жизни.
В настоящее время по данному факту полиция проводит доследственную проверку, в рамках которой назначено проведение автотехнической экспертизы. Это позволит установить причину аварии. В полиции уточнили, что водитель микроавтобуса был трезв.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
701400
Обсудить 0
Новосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Лента
новостей
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния