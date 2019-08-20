В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Проезд восстановлен еще к четырем селам в Приморье, отрезанным паводком, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Восстановлен проезд к селам Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное в Уссурийском городском округе Приморья. Специалисты Примавтодора продолжают работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров", - говорится в сообщении ведомства.

По-прежнему нет проезда на четырех километрах дороги Хасан-Гвоздево в Хасанском районе Приморья. Альтернативный объезд осуществляется через Посьет. На дороге Барабаш-Приморский начались работы по восстановлению проезда.

В Яковлевском районе ограничен проезд для легковых машин на дороге Николо-Михайловка-Загорное. В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское со стороны Богуславки (объезд производится через Жариково). На участках дороги Сибирцево-Жариково-Комиссарово восстановлено дорожное полотно, ведется прочистка кюветов. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе нет проезда к Новогеоргиевке. Из-за размытия объезда моста грузовой транспорт не может проехать к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. На дороге Доброполье-Николо-Львовское-Покровка-Синельниково восстанавливается профиль гравийных дорог с добавлением нового материала.

В Ханкайском районе нет проезда к селу Комиссарово из-за размывов дороги. Также наблюдаются переливы воды на дорогах к селам Мельгуновка и Майское, на 19-21 километрах дороги Cибирцево-Жариково-Комиссарово-Ильинка-Комиссарово нет проезда из-за перелива воды, объезд осуществляется по альтернативной дороге.

В Пожарском районе на дороге к селу Губерово объезд моста перерыт для сброса воды, есть альтернативный проезд через Новостройку.