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РИА Новости

В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком

08:18 20.08.2019
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© Фото : Официальный сайт Администрации Приморского края Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
Гидрологическая обстановка в Приморье. 16 августа 2019
© Фото : Официальный сайт Администрации Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Проезд восстановлен еще к четырем селам в Приморье, отрезанным паводком, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Восстановлен проезд к селам Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное в Уссурийском городском округе Приморья. Специалисты Примавтодора продолжают работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров", - говорится в сообщении ведомства.
По-прежнему нет проезда на четырех километрах дороги Хасан-Гвоздево в Хасанском районе Приморья. Альтернативный объезд осуществляется через Посьет. На дороге Барабаш-Приморский начались работы по восстановлению проезда.
В Яковлевском районе ограничен проезд для легковых машин на дороге Николо-Михайловка-Загорное. В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское со стороны Богуславки (объезд производится через Жариково). На участках дороги Сибирцево-Жариково-Комиссарово восстановлено дорожное полотно, ведется прочистка кюветов. Выставлены предупреждающие знаки.
В Октябрьском районе нет проезда к Новогеоргиевке. Из-за размытия объезда моста грузовой транспорт не может проехать к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. На дороге Доброполье-Николо-Львовское-Покровка-Синельниково восстанавливается профиль гравийных дорог с добавлением нового материала.
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В Ханкайском районе нет проезда к селу Комиссарово из-за размывов дороги. Также наблюдаются переливы воды на дорогах к селам Мельгуновка и Майское, на 19-21 километрах дороги Cибирцево-Жариково-Комиссарово-Ильинка-Комиссарово нет проезда из-за перелива воды, объезд осуществляется по альтернативной дороге.
В Пожарском районе на дороге к селу Губерово объезд моста перерыт для сброса воды, есть альтернативный проезд через Новостройку.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок. По данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
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