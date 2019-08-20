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РИА Новости

Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции

08:13 20.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Павильон компании Huawei. Архивное фото
ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei выступил против решения минторга США о внесении 46 его дочерних компаний в черный список, обвинив Вашингтон в нарушении принципов свободной рыночной конкуренции, говорится в обнародованном во вторник заявлении компании.
"Huawei выступает против решения минторга США о внесении ещё 46 дочерних предприятий Huawei в черный список. Тот факт, что США приняли решение именно в данный момент, ещё раз доказывает, что оно политически мотивировано", - говорится в заявлении.
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В китайской компании подчеркнули, что у этого решения нет ничего общего с вопросом обеспечения национальной безопасности США, "эти действия нарушают принципы свободной конкуренции рыночной экономики и не принесут никакой выгоды ни одной из сторон, включая американские компании".
"США не добьются лидерства в области технологий путем оказания давления на Huawei. Мы призываем США прекратить такое несправедливое отношение к Huawei и исключить компанию из чёрного списка", - говорится в сообщении.
Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei , позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий. Помимо этого, власти США приняли решение внести в черный список 46 дочерних компаний китайского телекоммуникационного гиганта.
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Ранее США предоставили Huawei отсрочку по санкциям, разрешив китайской компании до 19 августа приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
Логотип компании Huawei. Архивное фото
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