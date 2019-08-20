Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Вторник может стать самым теплым днем в этом августе, воздух в Москве прогреется до 29 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды Вторник может стать самым теплым днем в этом августе, воздух в Москве прогреется до 29 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, в Москве без существенных осадков, по западу и северо-западу области вечером кратковременный дождь и гроза. Температура максимальная в столице - 27-29, по области - 25-30", - сказал Синенков.

Он также отметил, что в этом месяце это скорее всего будет самый теплый день.

"Наверняка будет самым теплым, потому что максимальные значения было у нас 25,5 градуса 8 августа", - сказал Синенков.