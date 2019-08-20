Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Вторник может стать самым теплым днем в этом августе, воздух в Москве прогреется до 29 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, в Москве без существенных осадков, по западу и северо-западу области вечером кратковременный дождь и гроза. Температура максимальная в столице - 27-29, по области - 25-30", - сказал Синенков.
Он также отметил, что в этом месяце это скорее всего будет самый теплый день.
"Наверняка будет самым теплым, потому что максимальные значения было у нас 25,5 градуса 8 августа", - сказал Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет дуть слабый, юго-западный, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление остается выше нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба.