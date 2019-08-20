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РИА Новости

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

07:53 20.08.2019 (обновлено: 13:11 20.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские кредитные организации предложили продумать механизм, который бы позволил банку получателя замораживать средства на срок до 30 дней, если есть признаки мошеннических действий или нарушения антиотмывочного законодательства, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение в рамках ассоциации на следующей неделе, 27 августа.
Сейчас российский банки по 161-ФЗ "О национальной платежной системе" имеют право блокировать сомнительные операции по счету отправителя на срок не более двух рабочих дней. Признаки таких операций определил ЦБ, однако банки могут их дополнять. При выявлении операции, которую можно охарактеризовать как сомнительную, банк должен незамедлительно связаться с отправителем средств для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.
Банковская карта. архивное фото
16 февраля 2018, 09:24РИА Новости
В ЦБ рассказали об ущербе от мошенничества с банкоматами
Также блокировку средств на банковских счетах предусматривает антиотмывочный 115-ФЗ. По этому закону средства могут блокироваться на срок до 10 рабочих дней на счетах компаний и физлиц, в отношении которых есть подозрения об их причастности к финансированию незаконных действий. Росфинмониторинг в течение 10 дней обязан рассмотреть заявление от лица, чьи средства были заблокированы, и принять по ним окончательное решение.
Теперь предлагается блокировать средства на счете получателя на срок до 30 дней, если есть признаки мошеннического перевода или отмывания средств. По словам Войлукова, инициатором блокировки средств должен будет выступить держатель карты, с которой были списаны средства.
"Если клиент сам обнаружил, что у него деньги похищаются, или ему позвонила служба безопасности банка и он подтвердил, что деньги похищены - вот чтобы по этим заявлениям можно было выйти на банк получателя и успеть "заморозить" эти средства", - пояснил Войлуков.
"У нас есть 115-ФЗ, который подразумевает, что можно на срок до 10 рабочих дней приостанавливать операции до выяснения клиентом сомнительности операции. Механизм действующий, поэтому банкиры предложили как один из вариантов дополнить этот закон нормой о том, каким образом будет приостанавливаться операция. А также в этой норме прописать срок до 30 дней, поскольку за 10 дней невозможно получить все необходимые документы", - сказал Войлуков.
Как пояснил вице-президент АБР, экспертному сообществу и регуляторам также предстоит обсудить конкретный механизм реализации этой инициативы, то есть, приостанавливать операции по карте или счету в целом или, например, блокировать ту сумму, по поводу которой обратился клиент.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А как определяется эта "подозрительная транзакция"? Я вот со Сбера-онлайн, отправлял денюшку для матери (старушке 90й десяток). Отправлял на карту другого банка, на имя сестры. 5 тысяч. Не прошло. Хотя видно всё. И карту сестры, и её фамилию (такую же как у меня) и отчество. Всё. И не прошло. Пришлось перезванивать в банк, делать кучу процедур, с паспортом, с кодовым словом. только потом при повторной попытке всё прошло. Но это хорошо что у меня всё было под рукою. А будь я где нибудь в дороге. Так вот я не пойму, в чём была подозрительная транзакция? Как и кем она определяется?
20 августа, 08:14
НЕНикита Ермаков
14002013
Скоро будут жизнь блокировать при первом подозрении.Голосуем все за Едро.Ура товарищи((((
20 августа, 08:39
1448196
4222105
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