Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана

КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Более 800 пассажиров пяти авиакомпаний из-за тумана не могли вылететь в пункты назначения из аэропорта Томска; транспортная прокуратура контролировала права соблюдения пассажиров, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"Из-за плохих метеоусловий - тумана, аэропорт Томска с 6.40 до 9.17 (2.40-5.17 мск - ред.) не отправлял и не принимал суда. Были задержаны рейсы на Сочи и Москву. В аэропорту ожидали вылета 805 пассажиров авиакомпаний "Алсроса", "Аэрофлот", "Сибирь", "Победа" и "Уральские авиалинии". Томская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, пассажирам предоставлялись все необходимые услуги, жалоб не было. В настоящее время аэропорт работает в нормальном режиме.
В аэропорту Томска сообщили, что рейсы на прилет уходили в другие аэропорты.