Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана

"Из-за плохих метеоусловий - тумана, аэропорт Томска с 6.40 до 9.17 (2.40-5.17 мск - ред.) не отправлял и не принимал суда. Были задержаны рейсы на Сочи и Москву. В аэропорту ожидали вылета 805 пассажиров авиакомпаний "Алсроса", "Аэрофлот", "Сибирь", "Победа" и "Уральские авиалинии". Томская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров", - сказала собеседница агентства.