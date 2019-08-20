В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах

ЧЕЛЯБИНСК, 20 авг – РИА Новости. Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

По данным УГИБДД России по региону, ДТП произошло 20 августа в 01.10 (23.10 мск 19 августа) по улице Блюхера. По предварительным данным, водитель автомобиля "Камаз" (мусоровоз) столкнулся с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. Травмы получили водитель "Камаза" и его пассажир, в автобусе травмы получили 9 пассажиров.

ГУ МЧС по Челябинской области ранее сообщало о 13 пострадавших.

"Всего в ДТП пострадали 13 человек, в том числе 17-летний пассажир микроавтобуса. Все пострадавшие были доставлены в стационары, из них четверо позже были направлены на амбулаторное лечение, 9 человек госпитализированы. У всех пострадавших скелетные травмы различной степени тяжести", - сказала собеседница агентства, отметив, что на ДТП работали 10 бригад скорой помощи.