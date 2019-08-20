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РИА Новости

В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах

07:39 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 авг – РИА Новости. Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
По данным УГИБДД России по региону, ДТП произошло 20 августа в 01.10 (23.10 мск 19 августа) по улице Блюхера. По предварительным данным, водитель автомобиля "Камаз" (мусоровоз) столкнулся с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. Травмы получили водитель "Камаза" и его пассажир, в автобусе травмы получили 9 пассажиров.
ГУ МЧС по Челябинской области ранее сообщало о 13 пострадавших.
"Всего в ДТП пострадали 13 человек, в том числе 17-летний пассажир микроавтобуса. Все пострадавшие были доставлены в стационары, из них четверо позже были направлены на амбулаторное лечение, 9 человек госпитализированы. У всех пострадавших скелетные травмы различной степени тяжести", - сказала собеседница агентства, отметив, что на ДТП работали 10 бригад скорой помощи.
Она уточнила, что двое пострадавших, в том числе 17-летний пассажир, в тяжелом состоянии находятся в областной клинической больнице, остальные – в других лечебных учреждениях Челябинска.
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