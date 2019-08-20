Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс

САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Новый саратовский аэропорт "Гагарин" во вторник приступил к обслуживанию рейсов, первый рейс уже приземлился в воздушной гавани, он прибыл из Москвы, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - "Гагарин" - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". Обслуживание авиакомпаний и пассажиров началось в "Гагарине" в 8.00 (7.00 мск) вторника.

"Номер рейса - DP-467, авиакомпания - "Победа", направление - из Москвы (Внуково), статус - прибыл, время - 08.07 (07.07 мск)", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло, во вторник, помимо этого рейса "Победы", ожидается еще семь внутренних рейсов на прилет, в том числе шесть рейсов из Москвы, один из Сургута, которые выполнят авиакомпании "Аэрофлот", S7, Pegas Fly и Utair. На вылет планируются семь внутренних рейсов, все они в Москву. Кроме того, в день открытия будет совершен первый международный рейс в турецкую Анталью и обратно, его выполнит Pegas Fly.

Как информирует онлайн-табло на сайте старого аэропорта "Саратов Центральный", последний рейс из этой воздушной гавани выполнила авиакомпания S7 в 5.10 (4.10 мск), который был отправлен в Москву.