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РИА Новости

Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс

07:37 20.08.2019 (обновлено: 17:13 20.08.2019)
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин" в Саратовской области. 20 августа 2019
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области. 20 августа 2019
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту "Гагарин" в Саратовской области. 20 августа 2019
САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Новый саратовский аэропорт "Гагарин" во вторник приступил к обслуживанию рейсов, первый рейс уже приземлился в воздушной гавани, он прибыл из Москвы, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - "Гагарин" - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". Обслуживание авиакомпаний и пассажиров началось в "Гагарине" в 8.00 (7.00 мск) вторника.
"Номер рейса - DP-467, авиакомпания - "Победа", направление - из Москвы (Внуково), статус - прибыл, время - 08.07 (07.07 мск)", - говорится в сообщении.
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Согласно онлайн-табло, во вторник, помимо этого рейса "Победы", ожидается еще семь внутренних рейсов на прилет, в том числе шесть рейсов из Москвы, один из Сургута, которые выполнят авиакомпании "Аэрофлот", S7, Pegas Fly и Utair. На вылет планируются семь внутренних рейсов, все они в Москву. Кроме того, в день открытия будет совершен первый международный рейс в турецкую Анталью и обратно, его выполнит Pegas Fly.
Как информирует онлайн-табло на сайте старого аэропорта "Саратов Центральный", последний рейс из этой воздушной гавани выполнила авиакомпания S7 в 5.10 (4.10 мск), который был отправлен в Москву.
Строительство саратовского аэропорта представляло собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Общая стоимость проекта оценивалась в 20 миллиардов рублей. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов.
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