Киргизский политик Бабанов вызван на допрос в Госкомитет Нацбезопасности

БИШКЕК, 20 авг - РИА Новости. Киргизский оппозиционный политик Омурбек Бабанов вызван на допрос в Госкомитет Нацбезопасности (ГКНБ), сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГКНБ.

"Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ, в рамках ранее возбужденного генеральной прокуратурой уголовного дела в отношении него, по факту высказывания на встрече с жителями микрорайона "Амир-Тимур" города Оша 28 сентября 2017 года", - заявили в пресс-службе.

По словам представителя ГКНБ, Бабанов вызван в качестве свидетеля.

Бабанов был основным конкурентом Сооронбая Жээнбекова на выборах 15 октября 2017 года, но проиграл. Сразу после окончания выборов генеральная прокуратура страны возбудила против Бабанова уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время предвыборной гонки. После этого Бабанов уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики.

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) также возбудил в отношении политика дело по подозрению в причастности к подготовке захвата власти и организации массовых беспорядков, однако оно было приостановлено. В ведомстве ранее сообщали, что в случае возвращения Бабанова в страну "он будет нести ответственность в рамках законодательства".