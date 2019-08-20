В Саратовской области два человека погибли при опрокидывании машины в кювет

САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате два человека, включая подростка, погибли, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в понедельник в 22.30 (21.30 мск) на 158-м километре автодороги между селами Урбах и Александров Гай в Новоузенском районе области.
"По предварительным данным, 56-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Almera, не справился с управлением и допустил опрокидывание в левый кювет. В результате ДТП 32-летняя и 15-летняя пассажирки от полученных травм скончались, водитель и еще три пассажирки 41, 32 и 17 лет с травмами госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.
ГИБДД по данному факту проводит проверку, обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.