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РИА Новости
Война в Сирии

Источник: сирийская армия перерезала пути снабжения террористов в Хаме

06:55 20.08.2019 (обновлено: 10:11 20.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСолдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама
Солдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Солдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама. Архивное фото
ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ (Сирия), 20 авг — РИА Новости. Сирийская армия перерезала маршруты снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"* в Хаме, перекрыв дорогу у города Хан-Шейхун, сообщил РИА Новости военный источник.
По его словам, сейчас военные заняли позиции на северной окраине Хан-Шейхуна. Ранее сообщалось, что сирийская армия заблокировала боевиков в городе.
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19 августа, 18:36Война в Сирии
Путин поддержал усилия сирийской армии по нейтрализации террористов
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня".
Командование сирийской армии заявило, что останавливает боевые действия, если Турция будет следовать российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи.
Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииХама (мухафаза)Сирия
Популярные комментарии
Госдеп уже надрывается в крике от действий сирийской армии в Идлибе.
20 августа, 07:50
Муля не нервируй
4010000
Ну теперь на автобусах ,с одним автоматом и в Турцию.)))
20 августа, 07:30
Данил Некипелов
1800000
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