Источник: сирийская армия перерезала пути снабжения террористов в Хаме

Солдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама. Архивное фото

Солдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама

ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ (Сирия), 20 авг — РИА Новости. Сирийская армия перерезала маршруты снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"* в Хаме, перекрыв дорогу у города Хан-Шейхун, сообщил РИА Новости военный источник.

По его словам, сейчас военные заняли позиции на северной окраине Хан-Шейхуна. Ранее сообщалось, что сирийская армия заблокировала боевиков в городе.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня".

Командование сирийской армии заявило, что останавливает боевые действия, если Турция будет следовать российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи.

Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.