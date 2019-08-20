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РИА Новости

В ЕАО почти 20 населенных пунктов оказались в зоне паводка

06:44 20.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной областиПаводок в Еврейской автономной области
Паводок в Еврейской автономной области
© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной области
ХАБАРОВСК, 20 авг - РИА Новости. Девятнадцать населенных пунктов в Еврейской автономной области к утру вторника находятся в зоне паводка из-за разлива рек после дождей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"За сутки количество населенных пунктов, затронутых паводком, увеличилось с 16 до 19. В них подтоплены семь жилых домов, почти 1,1 тысячи земельных участков, более 37 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 17 участков дорог общей протяженностью около семи километров. Из зоны паводка отселено 17 человек", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, подъем воды продолжится в ближайшие два дня. Губернатор региона Александр Левинталь планирует осмотреть подтопленные территории в столице ЕАО – городе Биробиджане, где затопило колодцы с питьевой водой.
По информации мэрии Биробиджана, в микрорайоны, где подтоплены колодцы, завозят питьевую воду. Сформирован график подвоза воды. Кроме того, со вторника жителям начнут подвозить бутилированную воду.
На вечер понедельника в городе было подтоплено 90 приусадебных участков и три жилых дома.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в городе Биробиджане и Еврейской АО был введен режим ЧС.
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