В ЕАО почти 20 населенных пунктов оказались в зоне паводка

ХАБАРОВСК, 20 авг - РИА Новости. Девятнадцать населенных пунктов в Еврейской автономной области к утру вторника находятся в зоне паводка из-за разлива рек после дождей, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"За сутки количество населенных пунктов, затронутых паводком, увеличилось с 16 до 19. В них подтоплены семь жилых домов, почти 1,1 тысячи земельных участков, более 37 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 17 участков дорог общей протяженностью около семи километров. Из зоны паводка отселено 17 человек", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, подъем воды продолжится в ближайшие два дня. Губернатор региона Александр Левинталь планирует осмотреть подтопленные территории в столице ЕАО – городе Биробиджане, где затопило колодцы с питьевой водой.

По информации мэрии Биробиджана, в микрорайоны, где подтоплены колодцы, завозят питьевую воду. Сформирован график подвоза воды. Кроме того, со вторника жителям начнут подвозить бутилированную воду.

На вечер понедельника в городе было подтоплено 90 приусадебных участков и три жилых дома.