В Челябинске микроавтобус столкнулся с мусоровозом, пострадали 13 человек

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Челябинске 13 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с мусоровозом, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
"Все пострадавшие были доставлены в стационары, из них четверо позже были направлены на амбулаторное лечение, девять человек госпитализированы. У всех пострадавших скелетные травмы различной степени тяжести", — рассказали РИА Новости
в пресс-службе горадминистрации.
По данным регионального управления ГИБДД, ДТП произошло в ночь на 20 августа на улице Блюхера. Водитель КамАЗа столкнулся с двигающимся впереди автобусом Peugeot, который ехал из Уфы в Нижневартовск.
В салоне находились 14 человек, в том числе подросток.