В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу

ХАБАРОВСК, 20 авг - РИА Новости. Водоналивную дамбу во вторник начали возводить в Хабаровске после достижения Амуром отметки в шесть метров, барьер защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

Ранее МЧС сообщало, что Амур достиг уровня в 6 метров к 8.00 (1.00 мск) вторника. Этот уровень считается опасным для города. Прогнозируется подъем уровня воды до 6,3-6,8 метра.

"Со вторника началось возведение водоналивной дамбы в районе яхт-клуба в Хабаровске. Сооружение создаст дополнительную защиту для участка набережной в районе стадиона Ленина до уровня в 7 метров", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в середине августа в районе яхт-клуба началось строительство насыпной дамбы протяженностью шесть метров и высотой способной сдержать уровень амурской воды в 7,5 метров. Дамбу насыпали из сланца. Кроме того, были засыпаны ворота в районе улицы Пионерской для защиты от затопления жилых кварталов.

На стадионе имени Ленина в Хабаровске оборудована зона отдыха, пешеходные дорожки и пешеходный фонтан. Там находятся здания легкоатлетического манежа, открытого бассейна, стадиона.