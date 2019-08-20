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РИА Новости

В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу

06:11 20.08.2019
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© ГУ МЧС по Хабаровскому краюЛиквидация последствий циклона в Хабаровском крае
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 20 авг - РИА Новости. Водоналивную дамбу во вторник начали возводить в Хабаровске после достижения Амуром отметки в шесть метров, барьер защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Ранее МЧС сообщало, что Амур достиг уровня в 6 метров к 8.00 (1.00 мск) вторника. Этот уровень считается опасным для города. Прогнозируется подъем уровня воды до 6,3-6,8 метра.
"Со вторника началось возведение водоналивной дамбы в районе яхт-клуба в Хабаровске. Сооружение создаст дополнительную защиту для участка набережной в районе стадиона Ленина до уровня в 7 метров", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в середине августа в районе яхт-клуба началось строительство насыпной дамбы протяженностью шесть метров и высотой способной сдержать уровень амурской воды в 7,5 метров. Дамбу насыпали из сланца. Кроме того, были засыпаны ворота в районе улицы Пионерской для защиты от затопления жилых кварталов.
На стадионе имени Ленина в Хабаровске оборудована зона отдыха, пешеходные дорожки и пешеходный фонтан. Там находятся здания легкоатлетического манежа, открытого бассейна, стадиона.
В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.
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