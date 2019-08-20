Эксперты подтвердили, что выпущенные косатки могут жить с дикими сородичами

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Впервые в мире получено подтверждение, что выпущенные из неволи косатки адаптируются к тому, чтобы жить в море и воссоединяться со своими дикими сородичами, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

"Это является уникальным. Первый раз в мире мы получили подтверждение, что выпущенные косатки адаптируются к тому, чтобы жить в море и воссоединяться со своими дикими сородичами. Этого подтверждения очень давно ждал ВНИРО", - сообщил эксперт.

По словам Таргуляна, об этом уникальном случае сообщил специалист Greenpeace, член совета по морским млекопитающим Григорий Цидулко, который сейчас находится в районе Шантарских островов. В настоящий момент эксперты пытаются найти косаток, отмеченных спутниковыми метками. Цидулко заявил, что в районе залива Константина они видели одну из косаток, выпущенных со спутниковой меткой, в группе диких косаток.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.