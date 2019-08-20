Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T05:11Z
https://ria.ru/20190820/1557655772.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155759/93/1557599343_0:121:3214:1929_1036x0_80_0_0_56da0f9f8383a8cc3353cdba746ea514.jpg
РИА Новости

Паводковая ситуация на реках в Приморском крае стабилизируется

05:11 20.08.2019
1458
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, наблюдается спад воды, сообщает администрация Приморья.
"Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, наблюдается спад воды, спасатели оказывают адресную помощь населению", - говорится в сообщении.
По информации регионального главка МЧС РФ, на реке Раздольная в Октябрьском районе продолжается интенсивный спад воды, уровни покинули опасные и неблагоприятные отметки. В настоящий момент сохраняется подтопление поймы на глубине 1,2 метра, от затопления она освободится 20-21 августа.
На реке Раздольная в Надеждинском районе Приморья наблюдается прохождение максимальных уровней паводка, общий подъем воды за паводок составляет 6,5 метра, уровни – категории опасного явления. Здесь интенсивный спад воды ожидается во второй половине дня 20 августа, уровни покинут опасные отметки.
По данным местных властей, на реках Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском районе максимальные уровни паводка прошли 19 августа во второй половине дня. На реке Комиссаровка уровни достигли отметки опасного явления, на реке Мельгуновка были близкими к ним. Общий подъем воды за паводок на этих реках составил 2,7-2,8 метра. Спад воды продолжится, но в ближайшие двое суток сохранится подтопление пойм рек.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Вчера, 04:14РИА Новости
Уровень воды в подтопленных районах Уссурийска упал за ночь
В Хасанском районе также продолжается спад воды, поймы рек освободились от подтоплений. На реках Чугуевского, Анучинского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Ольгинского, Дальнегорского районов наблюдается спад воды – реки в берегах, в ближайшие двое суток спад воды продолжится. В нижнем течении рек северных районов Приморья - Большая Уссурка, Малиновка, Бикин (Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы) - максимальные уровни паводка прошли 19 августа вечером, а 20 августа в нижнем течении реки Большая Уссурка отмечается спад воды. Общий подъем воды за паводок здесь составил 2,2-2,9 метра. В настоящий момент сохраняется подтопление прилегающих территорий. Интенсивность спада будет увеличиваться, 21 августа уровни покинут неблагоприятные отметки.
Продолжается подъем уровня воды на реке Уссури в Дальнереченском, Пожарском районах, общий подъем воды за паводок – 2,9-3,2 метра. Прохождение максимальных уровней паводка ожидается 20-22 августа с подтоплением прилегающих территорий. Сохраняется подъем воды в нижнем течении рек Арсеньевка Яковлевского района, Илистая Черниговского района, в среднем течении реки Уссури Кировского и Лесозаводского районов. В ближайшие двое суток подъем воды в этих муниципалитетах сохранится до 0,5 метра, без разливов и затоплений.
"По поручению губернатора края Олега Кожемяко, в наиболее пострадавший Октябрьский район прибыли дополнительная техника для откачки воды, спасатели, около 30 тепловых пушек для просушки домов", - заявил врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников.
После схода воды с придомовых территорий аварийно-спасательные службы региона сосредоточены на оказании адресной помощи населению, в первую очередь пожилым, маломобильным гражданам.
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
19 августа, 16:10РИА Новости
В Приамурье развернули три пункта длительного проживания для пострадавших
302000
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Лента
новостей
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния