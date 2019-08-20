Паводковая ситуация на реках в Приморском крае стабилизируется

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, наблюдается спад воды, сообщает администрация Приморья.

"Паводковая ситуация на реках Приморского края стабилизируется, наблюдается спад воды, спасатели оказывают адресную помощь населению", - говорится в сообщении.

По информации регионального главка МЧС РФ, на реке Раздольная в Октябрьском районе продолжается интенсивный спад воды, уровни покинули опасные и неблагоприятные отметки. В настоящий момент сохраняется подтопление поймы на глубине 1,2 метра, от затопления она освободится 20-21 августа.

На реке Раздольная в Надеждинском районе Приморья наблюдается прохождение максимальных уровней паводка, общий подъем воды за паводок составляет 6,5 метра, уровни – категории опасного явления. Здесь интенсивный спад воды ожидается во второй половине дня 20 августа, уровни покинут опасные отметки.

По данным местных властей, на реках Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском районе максимальные уровни паводка прошли 19 августа во второй половине дня. На реке Комиссаровка уровни достигли отметки опасного явления, на реке Мельгуновка были близкими к ним. Общий подъем воды за паводок на этих реках составил 2,7-2,8 метра. Спад воды продолжится, но в ближайшие двое суток сохранится подтопление пойм рек.

В Хасанском районе также продолжается спад воды, поймы рек освободились от подтоплений. На реках Чугуевского, Анучинского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Ольгинского, Дальнегорского районов наблюдается спад воды – реки в берегах, в ближайшие двое суток спад воды продолжится. В нижнем течении рек северных районов Приморья - Большая Уссурка, Малиновка, Бикин (Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы) - максимальные уровни паводка прошли 19 августа вечером, а 20 августа в нижнем течении реки Большая Уссурка отмечается спад воды. Общий подъем воды за паводок здесь составил 2,2-2,9 метра. В настоящий момент сохраняется подтопление прилегающих территорий. Интенсивность спада будет увеличиваться, 21 августа уровни покинут неблагоприятные отметки.

Продолжается подъем уровня воды на реке Уссури в Дальнереченском, Пожарском районах, общий подъем воды за паводок – 2,9-3,2 метра. Прохождение максимальных уровней паводка ожидается 20-22 августа с подтоплением прилегающих территорий. Сохраняется подъем воды в нижнем течении рек Арсеньевка Яковлевского района, Илистая Черниговского района, в среднем течении реки Уссури Кировского и Лесозаводского районов. В ближайшие двое суток подъем воды в этих муниципалитетах сохранится до 0,5 метра, без разливов и затоплений.

"По поручению губернатора края Олега Кожемяко, в наиболее пострадавший Октябрьский район прибыли дополнительная техника для откачки воды, спасатели, около 30 тепловых пушек для просушки домов", - заявил врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников.