В Сунтарском улусе отменили режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Режим ЧС, объявленный ранее из-за лесных пожаров, отменен в Сунтарском улусе Якутии, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

В понедельник на заседании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям был обсужден вопрос об отмене режима ЧС.

"Глава улуса Анатолий Григорьев и члены КЧС приняли решение отменить режим ЧС на территории Сунтарского улуса. В эти дни проливные дожди потушили лесные пожары в ряде наслегов. Отпала необходимость привлекать дополнительные силы и средства на тушение пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле администрации", - сообщила пресс-служба на странице в Instagram.

По данным минэкологии республики на 20 августа, за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 38 пожаров в зонах обслуживания и контроля. В районах ведется тушение шести лесных пожаров. Привлечены к работам всего 227 человек, в том числе 42 работников службы наземной охраны лесов, 119 парашютиста и десантника пожарных, мобилизовано 66 человек из числа местного населения, задействовано 15 единиц техники.