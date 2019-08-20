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РИА Новости

В Сунтарском улусе отменили режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров

05:04 20.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Режим ЧС, объявленный ранее из-за лесных пожаров, отменен в Сунтарском улусе Якутии, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.
В понедельник на заседании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям был обсужден вопрос об отмене режима ЧС.
"Глава улуса Анатолий Григорьев и члены КЧС приняли решение отменить режим ЧС на территории Сунтарского улуса. В эти дни проливные дожди потушили лесные пожары в ряде наслегов. Отпала необходимость привлекать дополнительные силы и средства на тушение пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле администрации", - сообщила пресс-служба на странице в Instagram.
По данным минэкологии республики на 20 августа, за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 38 пожаров в зонах обслуживания и контроля. В районах ведется тушение шести лесных пожаров. Привлечены к работам всего 227 человек, в том числе 42 работников службы наземной охраны лесов, 119 парашютиста и десантника пожарных, мобилизовано 66 человек из числа местного населения, задействовано 15 единиц техники.
Ранее сообщалось, что 1 августа глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о режиме ЧС в лесах регионального характера. Режим ЧС межмуниципального характера действовал в пяти районах республики: Верхоянском, Жиганском, Момском, Усть-Алданском и Сунтарском.
Тушение лесных пожаров
Вчера, 02:24РИА Новости
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