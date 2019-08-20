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РИА Новости

В Приморье автомобилисты проверили "пьяные" очки, имитирующие нетрезвость

04:57 20.08.2019
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CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
CC0 / DarkoStojanovic /
Водитель автомобиля. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Автомобилисты Владивостока протестировали "пьяные" очки, которые имитируют алкогольное опьянение, чтобы понять, насколько сильно влияет это состояние на вождение машины, сообщает УМВД России по региону.
"Водители Владивостока протестировали "пьяные" очки, имитирующие состояние алкогольного опьянения, как способ объяснения прописной истины - почему нетрезвое вождение автомобиля заканчивается тяжёлыми последствиями", - говорится в сообщение ведомства.
Необычный эксперимент, организаторами которого стали сотрудники краевого управления ГИБДД и инструкторы экспертного центра "Движение без опасности", провели на автодроме ДОСААФ во Владивостоке. Участники акции - курсанты автошколы и представители местных СМИ - получили "иллюзию алкогольного опьянения", которую дает специальная линза в очках. По словам участников, если надеть такие очки, то "чувствуешь себя так, будто выпил несколько бутылок слабого алкогольного напитка, например, пива".
"Цель эксперимента - не развлечение, а объяснение того, что даже малая доза алкоголя может привести на дороге к беде", - отмечают организаторы.
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Участники необычного эксперимента делали упражнения, выполнение которых "на трезвую голову" не составляет труда: пройти по прямой линии, попасть в цель мячом, обойти конусы. Самым сложным оказалось пройти ровно по линии, начерченной на асфальте. Это испытание провалили все участники – никто не смог преодолеть расстояние в несколько метров в "пьяных" очках.
"Вокруг всё плыло, а через некоторое время у участников появлялось ощущение тошноты", - рассказали организаторы.
Но одной теорией дело не ограничилось – водители в "пьяных" очках сели за руль учебного автомобиля. Для безопасности рядом на пассажирском сидении находился инструктор, который был готов вмешаться в ход эксперимента и предотвратить аварийную ситуацию.
В одном из самых автомобилизированных российских регионах – Приморском крае – только с начала 2019 года зарегистрирована 461 автоавария, в которой водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. В результате ДТП, спровоцированных любителями пьяной езды, 48 человек погибли, 316 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 748 автомобилей. При этом в ходе ежедневных профилактических мероприятий сотрудники регионального ГИБДД отстранили от управления автотранспортом свыше 6,5 тысячи нетрезвых водителей.
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